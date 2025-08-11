Систему портала «Госуслуги» собираются полностью изменить: подробнее

В России собираются комплексно изменить системы государственных услуг. Разрозненные сервисы планируют объединить в одни пакеты, ориентированные на конкретные жизненные ситуации. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Обновленный формат собираются внедрить на портале «Госуслуги». Пользователи больше не будут искать каждую услугу по отдельности, поскольку доступ к ним откроется по принципу «одного окна».
«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов», — уточнил вице-премьер.
За каждой услугой будет закреплен персональный куратор, отвечающий за работу, устраняющий сбои, а также развивающий сервис и взаимодействующий с пользователями. При согласии куратора его фото разместят на странице услуги.
«Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество. А также увидит лицо куратора — его фото, по согласию, размещается на станице услуги», — сообщили в аппарате правительства.
При этом гражданам не всегда придется предоставлять документы, поскольку некоторые ведомства сами получат их из государственных реестров.
До конца 2030 года собираются перевести в электронный вид 99% массовых социально значимых услуг в стране. На сегодняшний день этот показатель реализован на 90%.
Ранее президент России Владимир Путин, по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», распорядился создать на «Госуслугах» раздел, в котором будут собраны в быстром и удобном доступе все программы некоммерческой организации для дальнейшей реализации идей и талантов граждан в творчестве, бизнесе и других сферах.
Тем временем стало известно, что в России изменится порядок работы с электронной подписью. Теперь граждане, юрлица и ИП смогут подписывать документы усиленной квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) электронной подписью в приложении «Госключ» только при помощи национального мессенджера Max. С этого момента компании, такие как банки или операторы связи, должны будут направлять документы на подпись через Max, а не напрямую в «Госключ». Пользователь, получивший документ в мессенджере, сможет подписать его в приложении.