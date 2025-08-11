Систему портала «Госуслуги» собираются полностью изменить: подробнее

Тем временем стало известно, что в России изменится порядок работы с электронной подписью. Теперь граждане, юрлица и ИП смогут подписывать документы усиленной квалифицированной (УКЭП) и неквалифицированной (УНЭП) электронной подписью в приложении «Госключ» только при помощи национального мессенджера Max. С этого момента компании, такие как банки или операторы связи, должны будут направлять документы на подпись через Max, а не напрямую в «Госключ». Пользователь, получивший документ в мессенджере, сможет подписать его в приложении.