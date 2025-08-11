Иранский генерал сравнил Алиева и Пашиняна с Зеленским за доверие США

Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского.
Джавани заявил, что лидеры Азербайджана и Армении «дорого заплатят за свой недостойный поступок». Он подчеркнул, что Иран, Индия и Россия не останутся безучастными.
Джавани также отметил, что «американской мечте» о присутствии США на северных границах Ирана не суждено сбыться, и Иран будет защищать свою безопасность и национальные интересы от проекта «Зангезур», передает иранская газета Kayhan.
8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Позже Алиев и Пашинян заявили о намерении совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.