Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранский генерал сравнил Алиева и Пашиняна с Зеленским за доверие США

Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского.

Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, повторили ошибку президента Украины Владимира Зеленского.

Джавани заявил, что лидеры Азербайджана и Армении «дорого заплатят за свой недостойный поступок». Он подчеркнул, что Иран, Индия и Россия не останутся безучастными.

Джавани также отметил, что «американской мечте» о присутствии США на северных границах Ирана не суждено сбыться, и Иран будет защищать свою безопасность и национальные интересы от проекта «Зангезур», передает иранская газета Kayhan.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Позже Алиев и Пашинян заявили о намерении совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше