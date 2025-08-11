Процедуру регистрации по месту жительства изменят в Казахстане

В Казахстане регистрация по месту жительства — это обязательная процедура, с помощью которой государство фиксирует, где фактически проживает гражданин или иностранец. Регистрация нужна для учета населения, планирования инфраструктуры и оказания госуслуг. Есть постоянная регистрация и временная. Зарегистрироваться должны все граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в стране более 5 дней (для визовых стран) или более 30 дней (для безвизовых стран). Оформить регистрацию можно через eGov.kz или через банковские приложения.