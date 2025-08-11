Ричмонд
Суд в Чите вынес приговор пятерым мигрантам за групповое изнасилование подростка

Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней девушки.

Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края, подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы от 9 до 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Преступление произошло в ночь на 6 июня 2024 года на территории промышленной базы в поселке Аэропорт. Злоумышленники, угрожая подростку ножом, затащили ее в заброшенное здание, где совершили насилие. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Следствие провело более 10 ДНК-экспертиз, допросы и очные ставки. Расследование осложнялось тем, что обвиняемые не владели русским языком и постоянно меняли показания. Несмотря на их отрицание вины, суд согласился с доказательствами обвинения и взыскал в пользу потерпевшей 1,9 млн рублей моральной компенсации.

