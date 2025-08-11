Суд в Чите вынес приговор пятерым мигрантам за групповое изнасилование подростка

Следствие провело более 10 ДНК-экспертиз, допросы и очные ставки. Расследование осложнялось тем, что обвиняемые не владели русским языком и постоянно меняли показания. Несмотря на их отрицание вины, суд согласился с доказательствами обвинения и взыскал в пользу потерпевшей 1,9 млн рублей моральной компенсации.