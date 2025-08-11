Ричмонд
В Новосибирске помогут семьям собрать детей в школу

Семьи с низким доходом получат материальную помощь на подготовку детей к школе.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в департаменте социальной политики, единоразовая выплата в 5500 рублей положена первоклассникам из малообеспеченных семей, а также детям-сиротам, детям с инвалидностью и другим категориям, нуждающимся в поддержке. Многодетные семьи могут рассчитывать на 4000 рублей в год для покупки школьных товаров и одежды.

Для получения пособия необходимо обратиться в «Комплексный центр социального обслуживания» с паспортом, справкой о доходах, документами о составе семьи и справкой из школы.

Напомним, что новосибирский продавец оценил пятитысячную купюру в 100 тысяч рублей.