В Новосибирске помогут семьям собрать детей в школу

Как сообщили в департаменте социальной политики, единоразовая выплата в 5500 рублей положена первоклассникам из малообеспеченных семей, а также детям-сиротам, детям с инвалидностью и другим категориям, нуждающимся в поддержке. Многодетные семьи могут рассчитывать на 4000 рублей в год для покупки школьных товаров и одежды.
Для получения пособия необходимо обратиться в «Комплексный центр социального обслуживания» с паспортом, справкой о доходах, документами о составе семьи и справкой из школы.
Напомним, что новосибирский продавец оценил пятитысячную купюру в 100 тысяч рублей.