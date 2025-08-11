В Новосибирске помогут семьям собрать детей в школу

Как сообщили в департаменте социальной политики, единоразовая выплата в 5500 рублей положена первоклассникам из малообеспеченных семей, а также детям-сиротам, детям с инвалидностью и другим категориям, нуждающимся в поддержке. Многодетные семьи могут рассчитывать на 4000 рублей в год для покупки школьных товаров и одежды.