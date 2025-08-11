Кто обязан заменить водительские права в Татарстане в 2025 году

Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет. Соответственно, получившие права в 2015 году могут поменять их в 2025-м. Но данная категория татарстанцев может по своему усмотрению отложить замену прав до 2028 года, поскольку удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлеваются автоматически на три года. Значит, те татарстанцы, у которых срок прав истек в 2022 году, обязаны заменить их в 2025-м.