Запрет парковки на участке улицы Восход ввели в Новосибирске

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы Восход в Октябрьском районе вводится ограничение на стоянку транспортных средств. На улице Восход, на участке от улицы Зыряновской до улицы Кирова (по направлению от Зыряновской к Кирова), парковка будет невозможна.

Начиная с 12 августа на данном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», предупреждающие о запрете.

Водителям следует проявлять повышенное внимание при проезде указанных участков, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать действующие правила дорожного движения.