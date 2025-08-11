Запрет парковки на участке улицы Восход ввели в Новосибирске

Парковка располагалась в Октябрьском районе.
В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы Восход в Октябрьском районе вводится ограничение на стоянку транспортных средств. На улице Восход, на участке от улицы Зыряновской до улицы Кирова (по направлению от Зыряновской к Кирова), парковка будет невозможна.
Начиная с 12 августа на данном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», предупреждающие о запрете.
Водителям следует проявлять повышенное внимание при проезде указанных участков, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать действующие правила дорожного движения.