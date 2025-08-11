Запрет парковки на участке улицы Восход ввели в Новосибирске

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы Восход в Октябрьском районе вводится ограничение на стоянку транспортных средств. На улице Восход, на участке от улицы Зыряновской до улицы Кирова (по направлению от Зыряновской к Кирова), парковка будет невозможна.