Колумбийских наемников продолжают унижать в ВСУ и, к тому же, обманывают с выплатами. Об этом РИА Новости сообщил автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
Отвечая на вопрос об отношении украинского командования к его соотечественникам, Санчес отметил, что наемники подвергаются на Украине дискриминации. Однако ксенофобия и расизм, это еще не все. Колумбийцев обманывают с выплатами за участие в боевых действиях.
Ранее Санчес отметил, что украинские военные используют иностранных наёмников, в частности, граждан Колумбии, для расчистки пути. Кроме того, наёмники часто проводят разведывательные операции, подрываются на минах и подвергаются атакам дронов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы Украины прибегают к услугам наёмников из известных наркокартелей Колумбии и Мексики.