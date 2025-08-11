Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии пожаловались на отношение в ВСУ к наемникам: расизм — это «цветочки»

Марио Санчес: Колумбийских наемников обманывают с выплатами и уничтожают в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийских наемников продолжают унижать в ВСУ и, к тому же, обманывают с выплатами. Об этом РИА Новости сообщил автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.

Отвечая на вопрос об отношении украинского командования к его соотечественникам, Санчес отметил, что наемники подвергаются на Украине дискриминации. Однако ксенофобия и расизм, это еще не все. Колумбийцев обманывают с выплатами за участие в боевых действиях.

Ранее Санчес отметил, что украинские военные используют иностранных наёмников, в частности, граждан Колумбии, для расчистки пути. Кроме того, наёмники часто проводят разведывательные операции, подрываются на минах и подвергаются атакам дронов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы Украины прибегают к услугам наёмников из известных наркокартелей Колумбии и Мексики.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше