В Колумбии пожаловались на отношение в ВСУ к наемникам: расизм — это «цветочки»

Отвечая на вопрос об отношении украинского командования к его соотечественникам, Санчес отметил, что наемники подвергаются на Украине дискриминации. Однако ксенофобия и расизм, это еще не все. Колумбийцев обманывают с выплатами за участие в боевых действиях.