Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, обыграв Ройе

В следующем круге Хачанов встретится с американцем Дженсоном Бруксби, получившим специальное приглашение (wild card) на турнир. 29-летний российский спортсмен, семикратный победитель турниров ATP, в 2021 году стал серебряным призером Олимпиады в Токио и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.