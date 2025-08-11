Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Цинциннати, обыграв Ройе

Российский теннисист Карен Хачанов (14-й номер посева) успешно стартовал на престижном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, одержав победу над французом Валентином Ройе. Матч второго круга завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
В следующем круге Хачанов встретится с американцем Дженсоном Бруксби, получившим специальное приглашение (wild card) на турнир. 29-летний российский спортсмен, семикратный победитель турниров ATP, в 2021 году стал серебряным призером Олимпиады в Токио и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.
Турнир в Цинциннати с призовым фондом $9,1 млн относится к наиболее престижным соревнованиям после турниров Большого шлема. Соревнования на хардовом покрытии продлятся до 18 августа. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер, возглавляющий мировой рейтинг ATP.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Уолтону во втором круге теннисного турнира в Цинциннати.