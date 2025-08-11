Начало недели в Башкирии ознаменуется ливнями, грозами и градом

Стало известно, каким будет начало рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждет переменчивая и непостоянная погода.
Так, понедельник, 11 августа пройдут кратковременные дожди, кое-где ливни будут особенно сильными. В отдельных районах не исключены грозы, а днем возможно выпадение града. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Во вторник, 12 августа, погода продолжит преподносить сюрпризы. Местами пройдут кратковременные осадки, днем возможны грозовые разряды. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной интенсивностью. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днем ожидается потепление до +19…+24.
На следующий день, 13 августа, синоптики прогнозируют похожие условия. Временные дожди местами будут сопровождаться дневными грозами. Ветер сохранит северо-западное направление и умеренную силу. Температурный режим останется без существенных изменений: ночью +9…+14, днем +19…+24 градуса.
