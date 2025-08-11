Красноярская пенсионерка через суд вернула деньги у недобросовестного застройщика

Конфликтная ситуация возникла после того, как пенсионерка, участвовавшая в долевом строительстве, отказалась от услуги остекления балкона. Между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому застройщик обязался вернуть ей 39 274 рубля. Однако компания не выполнила свои обязательства в установленный срок.