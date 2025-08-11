Ричмонд
Красноярская пенсионерка через суд вернула деньги у недобросовестного застройщика

В Красноярске завершилась судебная тяжба между местной жительницей пенсионного возраста и строительной компанией.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, женщине удалось взыскать с застройщика более 67 тысяч рублей за нарушение условий договора долевого участия в строительстве.

Конфликтная ситуация возникла после того, как пенсионерка, участвовавшая в долевом строительстве, отказалась от услуги остекления балкона. Между сторонами было заключено дополнительное соглашение, согласно которому застройщик обязался вернуть ей 39 274 рубля. Однако компания не выполнила свои обязательства в установленный срок.

Не получив причитающихся средств, женщина обратилась за помощью в региональное Управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства тщательно изучили ситуацию и подготовили исковое заявление в суд. В ходе разбирательства требования пенсионерки были полностью удовлетворены.

Суд постановил взыскать с застройщика не только основную сумму долга, но и дополнительные компенсации:

Проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами;

Компенсацию морального вреда;

Штрафные санкции за нарушение прав потребителя.

В общей сложности строительная компания должна выплатить пострадавшей более 67 тысяч рублей.

