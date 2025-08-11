В Пермском крае алиментщицу оштрафовали за уклонение от наказания

Жительница Сочи попыталась скрыться от своих родительских обязательств, перебравшись в Пермский край. Переезд стал для женщины способом начать с чистого листа, но она проигнорировала тот факт, что обязана выплачивать алименты на содержание ребенка, оставшегося на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.