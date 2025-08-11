В Пермском крае алиментщицу оштрафовали за уклонение от наказания

Жительница Сочи попыталась скрыться от своих родительских обязательств, перебравшись в Пермский край. Переезд стал для женщины способом начать с чистого листа, но она проигнорировала тот факт, что обязана выплачивать алименты на содержание ребенка, оставшегося на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
За уклонение от выплат суд назначил ей административное наказание — 20 часов обязательных работ. Однако исполнять решение суда женщина не торопилась, несмотря на предупреждения о возможных последствиях. В итоге ее вновь привлекли к ответственности — теперь уже в виде крупного штрафа в размере 150 тысяч рублей за неисполнение ранее вынесенного наказания.
Сейчас взысканием суммы занимаются судебные приставы Чусовского и Горнозаводского районов Пермского края.