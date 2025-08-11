Daily Mail: США грозит мощнейшее землетрясение и цунами

Британское издание Daily Mail предупредило о надвигающейся угрозе мощнейшего землетрясения магнитудой свыше девяти баллов. За ним последует огромное цунами, которое накроет прибрежную зону США.
Согласно результатам исследования, в Каскадной зоне субдукции выявлены признаки геостатической активности, в частности, четыре огромных сегмента разлома протяженностью 970 километров, простирающихся от Канады до Калифорнии.
По данным издания, подземные толчки могут привести к разрушению инфраструктуры и загрязнению воды и воздуха. Подобное событие в последний раз происходило в 1700 году.
В Турции в воскресенье, 10 августа, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами. Землетрясение произошло в районе Сындыргы города Балыкесир в 19:53 по местному времени. Толчки также были в Бурсе, Ялове и Стамбуле. По предварительным данным, есть пострадавшие — спасательные службы занимаются проверкой завалов.