Daily Mail: США грозит мощнейшее землетрясение и цунами

В Турции в воскресенье, 10 августа, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами. Землетрясение произошло в районе Сындыргы города Балыкесир в 19:53 по местному времени. Толчки также были в Бурсе, Ялове и Стамбуле. По предварительным данным, есть пострадавшие — спасательные службы занимаются проверкой завалов.