В Турции произошло мощное землетрясение, обрушившее более десяти зданий

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 10 августа на западе Турции, которое привело к обрушению более десяти зданий и гибели одного человека.
Его эпицентр находился в провинции Балыкесир. Очевидцы сообщили, что мобильные приложения прислали предупреждения об угрозе всего за несколько секунд до начала подземных толчков, которые, по их словам, продолжались около 20−30 секунд.
Землетрясение ощущалось и в других провинциях Турции, а также в Болгарии, Греции и на Кипре.
Больше всего от подземных толчков в Турции пострадал город Сындыгры.
В результате землетрясения в Турции не менее 10 зданий обрушились в городе Сындыгры, который ближе всего находился к эпицентру сейсмособытия. Позже было объявлено о 16 обрушившихся постройках в провинции Балыкесир. Поисково-спасательные работы были завершены.
Камеры видеонаблюдения записали момент подземных толчков. На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть, как в одном из офисов мужчина укрывается под столом, и через несколько секунд на это место падает шкаф.
В Балыкесире подтвердили гибель человека при землетрясении.
Мэр столичного муниципалитета Балыкесир Ахмет Акын подтвердил, что в результате землетрясения на западе Турции погиб один человек. По данным МВД Турции, речь идёт о 81-летнем мужчине.
Кроме того, по данным министра здравоохранения страны Кемаля Мемишоглу, ещё четыре человека получили травмы. Их жизни ничего не угрожает.
Напомним, в феврале 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой выше 7. Они затронули 11 провинций страны и территорию Сирии. Жертвами подземных толчков более 50 тысяч человек.