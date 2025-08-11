Ричмонд
В Турции произошло мощное землетрясение, обрушившее более десяти зданий

В результате землетрясения на западе Турции погиб один человек и ещё четверо пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером 10 августа на западе Турции, которое привело к обрушению более десяти зданий и гибели одного человека.

Его эпицентр находился в провинции Балыкесир. Очевидцы сообщили, что мобильные приложения прислали предупреждения об угрозе всего за несколько секунд до начала подземных толчков, которые, по их словам, продолжались около 20−30 секунд.

Землетрясение ощущалось и в других провинциях Турции, а также в Болгарии, Греции и на Кипре.

Больше всего от подземных толчков в Турции пострадал город Сындыгры.

В результате землетрясения в Турции не менее 10 зданий обрушились в городе Сындыгры, который ближе всего находился к эпицентру сейсмособытия. Позже было объявлено о 16 обрушившихся постройках в провинции Балыкесир. Поисково-спасательные работы были завершены.

Камеры видеонаблюдения записали момент подземных толчков. На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть, как в одном из офисов мужчина укрывается под столом, и через несколько секунд на это место падает шкаф.

В Балыкесире подтвердили гибель человека при землетрясении.

Мэр столичного муниципалитета Балыкесир Ахмет Акын подтвердил, что в результате землетрясения на западе Турции погиб один человек. По данным МВД Турции, речь идёт о 81-летнем мужчине.

Кроме того, по данным министра здравоохранения страны Кемаля Мемишоглу, ещё четыре человека получили травмы. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в феврале 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой выше 7. Они затронули 11 провинций страны и территорию Сирии. Жертвами подземных толчков более 50 тысяч человек.