Куба ограничила использование российских карт «Мир»: что важно знать туристам

На территории Кубы ввели ограничения на использование банковских карт. Государственная финансовая организация Fincimex предупредила, что к их числу относятся и российская платежная система «Мир». Так, с 11 августа по 3 ноября в утренние часы по понедельникам на острове будет ограничена оплата картами с магнитной полосой. Меры введены для улучшения работы платежных терминалов. Об этом уведомили в компании Fincimex.