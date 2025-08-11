Куба ограничила использование российских карт «Мир»: что важно знать туристам

На территории Кубы ввели ограничения на использование банковских карт. Государственная финансовая организация Fincimex предупредила, что к их числу относятся и российская платежная система «Мир». Так, с 11 августа по 3 ноября в утренние часы по понедельникам на острове будет ограничена оплата картами с магнитной полосой. Меры введены для улучшения работы платежных терминалов. Об этом уведомили в компании Fincimex.
Согласно заявлению организации, обслуживание приостанавливается на 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября и 3 ноября. Ограничения наложены, в том числе, для увеличения производительности обработки карт, говорится в сообщении.
«В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт с магнитной полосой, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00 (07:30−13:00 по Москве)» — предупредили в компании.
На Украине тем временем объявили в розыск депутата ГД Анатолия Вассермана. Журналист получил российское гражданство в 2017 году. Позже против него возбудили уголовное дело о сепаратизме.