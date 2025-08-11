Астрологи предупреждают: 11 августа 2025 станет днём массовых разводов и внезапных романов

Эти состояния превратят 11 августа в настоящее испытание для тех, кто привык к стабильности в отношениях. Повышенная инстинктивность и внезапные страстные порывы обуславливают во время данного транзита необычность и эксцентричность поведения в любви. Людей будет буквально разрывать между желанием близости и паническим стремлением к независимости. Утром вы можете планировать романтический ужин с партнёром, в обед — мечтать о кругосветном путешествии в одиночестве, а вечером — искать компромисс между этими полярными желаниями. Многие почувствуют, что их привычная жизнь стала тесной, как детская одежда, из которой давно пора вырасти. Это особенно касается тех, кто в последние годы жертвовал собственными интересами ради отношений или семьи. Уран напомнит им о забытых мечтах и нереализованных амбициях, а Венера добавит эмоциональной окраски этим воспоминаниям.