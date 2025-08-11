До +25°С и без осадков ожидается сегодня в Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.