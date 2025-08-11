До +25°С и без осадков ожидается сегодня в Беларуси

В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный — от умеренного до порывистого — 15−18 м/с.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный — от умеренного до порывистого — 15−18 м/с.
Максимальная температура воздуха в дневные часы — до плюс 25 градусов.