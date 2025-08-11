В Минтрансе рассказали, из-за чего может исчезнуть профессия курьера

Профессия курьера может исчезнуть в России из-за распространения доставки при помощи дронов. Такое развитие событий допустил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал министр ТАСС в кулуарах интенсива «Архипелаг 2025» на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».
Министр уточнил, что доставка дронами имеет широкие перспективы, однако активное использование такого способа начнется только после того, как будут произведены соответствующие испытания и обеспечена безопасность людей.
