В Минтрансе рассказали, из-за чего может исчезнуть профессия курьера

Никитин: курьеры могут вымереть из-за дронов.

Источник: Комсомольская правда

Профессия курьера может исчезнуть в России из-за распространения доставки при помощи дронов. Такое развитие событий допустил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал министр ТАСС в кулуарах интенсива «Архипелаг 2025» на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

Министр уточнил, что доставка дронами имеет широкие перспективы, однако активное использование такого способа начнется только после того, как будут произведены соответствующие испытания и обеспечена безопасность людей.

Тем временем курьеры стали получать больше специалистов с высшим образованием, их средняя зарплата составляет 135 тысяч рублей. Почему эпоха дешевой быстрой доставки подходит к концу, читайте здесь на KP.RU.

Подробнее о том, сколько зарабатывают доставщики и много ли среди них дипломированных специалистов, читайте здесь на KP.RU.

