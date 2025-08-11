В Бодайбо закрывают школу № 4 из-за снижения количества обучающихся

В городе Бодайбо закрывают школу № 4 из-за снижения количества обучающихся. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Бодайбо, те, кто учился в этой школе, будут получать знания в образовательном учреждении № 1.
— В новом учебном году в школах района будет обучаться 1890 детей, что на 100 меньше, чем в прошлом году. Поэтому мы были вынуждены реорганизовать четвертую школу, — прокомментировала начальник Управления образования Светлана Наумова.
Такое изменение обдумывали на протяжении пяти лет. Теперь школа № 4 присоединилась к первой, там для всех учеников хватит мест. Даже удалось сохранить некоторые коллективы классов. Весь педагогический состав трудоустроен в системе образования.
