В Бодайбо закрывают школу № 4 из-за снижения количества обучающихся

Теперь ученики будут получать знания в школе № 1.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Бодайбо закрывают школу № 4 из-за снижения количества обучающихся. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Бодайбо, те, кто учился в этой школе, будут получать знания в образовательном учреждении № 1.

— В новом учебном году в школах района будет обучаться 1890 детей, что на 100 меньше, чем в прошлом году. Поэтому мы были вынуждены реорганизовать четвертую школу, — прокомментировала начальник Управления образования Светлана Наумова.

Такое изменение обдумывали на протяжении пяти лет. Теперь школа № 4 присоединилась к первой, там для всех учеников хватит мест. Даже удалось сохранить некоторые коллективы классов. Весь педагогический состав трудоустроен в системе образования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Забайкальском крае обрушилось здание бывшего общежития.