В Екатеринбурге закрывается первое вегетарианское кафе «Рада»

Вегетарианское кафе «Рада», которое стало первым заведением подобного формата в Екатеринбурге, закроется 1 сентября. Кафе располагалось на улице Вайнера, 8.
Сообщение о закрытии появилось на витрине заведения и в социальных сетях. Причиной закрытия названо решение сосредоточиться на развитии другого проекта сети — ресторане «Люблю и благодарю».
— Мы долгое время с любовью и заботой держали два кафе, но настал момент сосредоточиться на одном направлении, чтобы дарить вам еще больше внимания и тепла, — говорится в сообщении.
Кафе «Рада» было известно своими доступными ценами и разнообразным меню, включавшим выпечку, горячие блюда и салаты. После закрытия «Рады» в Екатеринбурге продолжит работу только ресторан «Люблю и благодарю».