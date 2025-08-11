Ричмонд
Иппотерапия: чем верховая езда полезна для взрослых и детей

Занятия верховой ездой даруют не только возможность улучшить свою физическую форму, но могут стать настоящей терапией. Подробнее о ее пользе для здоровья «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Как верховая езда влияет на взрослых и детей.

По словам вице-президента Федерации конного спорта России, руководителя семейного конного клуба «Измайлово» Екатерины Бакеевой, если верховая езда всего лишь хобби — она несет исключительную пользу для здоровья:

— Во время занятий верховой ездой для себя, до трех-четырех раз в неделю, улучшается психологическое и ментальное состояние, потому что в момент общения с лошадью мы получаем массу приятных впечатлений, перестаем думать о дедлайнах и сроках, а концентрируемся на том, как не упасть. Это будет продолжаться, пока человек не освоит технику, но и после этого инстинкт самосохранения заставит его концентрироваться на езде, что благоприятно сказывается на психике.

С детьми другая история: их верховая езда дисциплинирует и воспитывает, а также учит общаться, рассказала Екатерина:

— Со временем маленькие посетители клуба начинают понимать, что прежде чем что-то получить, нужно что-то сделать: чтобы сесть на лошадь, ее нужно оседлать, чтобы не упасть — нужно усмирить собственные истерики и характер, слышать партнера и идти на компромиссы.

Если человек все же решит связать свою жизнь с профессиональным конным спортом, он может сделать это в любом возрасте, заверила Бакеева. Однако, надо понимать, что верховая езда относится к категории достаточно опасных и экстремальных видов спорта, потому что всегда есть вероятность травм и падений, напомнила собеседница «ВМ»:

— В любом возрасте и при любом уровне подготовки есть риск упасть. Даже профессиональные спортсмены, мастера спорта, олимпийские чемпионы падают. Но падаем мы красиво, так что все зрители встают со своих мест и аплодируют.

Чем верховая езда полезна для психики.

Врач-терапевт Надежда Чернышова также считает, что взаимодействие с лошадьми полезно для психики, так как позволяет справиться со следующими проблемами:

эмоциональное напряжение;выгорание;стресс;глубокие переживания.

Чем верховая езда полезна для физического здоровья.

Помимо этого, по ее словам, верховая езда позволяет поддерживать физическую активность в норме и включает многие группы мышц:

руки;ноги;спина;пресс.

— За одно занятие сжигается до 400 килокалорий — гораздо больше, чем на велотренажере. Это способствует гармоничному развитию мышечной ткани, — отметила Чернышова.

Верховая езда укрепляет центральную нервную систему (ЦНС) и органы малого таза, подчеркнула специалист:

— Поскольку в седле неустойчивое положение, человеку постоянно приходится поддерживать позу, чтобы сохранять баланс и равновесие, что благоприятно сказывается на ЦНС. А при наличии заболеваний органов малого таза (не в фазе обострения) верховая езда обеспечивает хорошее кровоснабжение и ликвидирует застой крови.

Для кого особенно полезны занятия верховой ездой.

Но особенно рекомендованы занятия с лошадьми детям с аутизмом и ДЦП (детский церебральный паралич), рассказала врач:

— Есть даже понятие «иппотерапия» (метод реабилитации посредством езды на лошади). Такие занятия значительно улучшают состояние ребенка и способствуют улучшению координации и эмоционального состояния.

Еще одной полезной привычкой, которая положительно скажется на качестве тела человека, является бег. В летний сезон — это один из самых популярных видов активности. О том, как начать бегать правильно и не получить травму, — в материале «ВМ».