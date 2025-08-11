Иппотерапия: чем верховая езда полезна для взрослых и детей

— Во время занятий верховой ездой для себя, до трех-четырех раз в неделю, улучшается психологическое и ментальное состояние, потому что в момент общения с лошадью мы получаем массу приятных впечатлений, перестаем думать о дедлайнах и сроках, а концентрируемся на том, как не упасть. Это будет продолжаться, пока человек не освоит технику, но и после этого инстинкт самосохранения заставит его концентрироваться на езде, что благоприятно сказывается на психике.