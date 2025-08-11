СБУ объявила в розыск Анатолия Вассермана

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Государственной думы Анатолия Вассермана.
Сообщается, что на Украине парламентарий разыскивается с 2022 года, передает РИА Новости.
В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил Вассерману российское гражданство. На территории Украины в его отношении возбудили уголовное дело по обвинению в сепаратизме.
Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова также объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.
Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Помимо этого, а розыске СБУ также находится народный артист России Николай Басков.