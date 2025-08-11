СБУ объявила в розыск Анатолия Вассермана

Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Помимо этого, а розыске СБУ также находится народный артист России Николай Басков.