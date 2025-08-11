«Вопрос полностью отложен»: у Ирана появился новые поводы для беспокойства

Глава иранского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что любое иностранное присутствие в регионе может иметь негативные последствия для мира и стабильности. Он заявил, что об этом Тегеран постоянно говорит с Баку и Ереваном. По его словам, Иран неоднократно вел переговоры по этому вопросу с Арменией и Азербайджаном. 11 августа он проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Армении, а на следующей неделе в Тегеран приедет замглавы внешнеполитического ведомства этой страны.