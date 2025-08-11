Ричмонд
«Вопрос полностью отложен»: у Ирана появился новые поводы для беспокойства

МИД Ирана: Вопрос о Зангезурском коридоре был снят с повестки.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении. Тем не менее, у Ирана есть поводы для беспокойства, поэтому он наблюдает за происходящим. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Вопрос о коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории», — написал министр в Telegram-канале, подчеркнув, что дорога будет построена американо-армянской компанией, которую зарегистрируют «в Армении по армянским законам».

Тем не менее, как уточнил Аракчи, у Тегерана «есть свои поводы для беспокойства». В данном случае речь идет о возможном участии в этом проекте американской компании. Однако до настоящего момента принципиальные позиции Ирана были соблюдены. Теперь Тегеран наблюдает за ситуацией, а консультации будут продолжаться.

Глава иранского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что любое иностранное присутствие в регионе может иметь негативные последствия для мира и стабильности. Он заявил, что об этом Тегеран постоянно говорит с Баку и Ереваном. По его словам, Иран неоднократно вел переговоры по этому вопросу с Арменией и Азербайджаном. 11 августа он проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Армении, а на следующей неделе в Тегеран приедет замглавы внешнеполитического ведомства этой страны.

В минувшую пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Ереван подписали соглашение о Зангезурском коридоре, на котором ранее настаивал Баку.

Маршрут длиной около 40 километров через Сюникскую область Армении передается в управление США на 99 лет, а название этот участок дороги получит «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

Ранее Трамп, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннюю декларацию, которая предусматривает мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя странами.

«Зангезурский коридор» — дорога протяженностью около 42-х км, которая соединяет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией по территории южного приграничья Сюникской области Армении.

