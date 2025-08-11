В Перми подвели итоги завершенной программы расселения аварийного жилья

30 июня завершилась адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная постановлением правительства Пермского края на 2019−2024 годы. По данным городского управления жилищных отношений, в краевой столице по этой программе расселено более 122 тысяч кв. м аварийного жилья. Переехали в новое жилье либо получили компенсацию около 11 тысяч человек.