Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

«В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников», — резюмирует эксперт.