Мощный выброс плазмы произошел на Солнце

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ученые зафиксировали на Солнце взрывной выброс плазмы, который затронул сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды, такую информацию сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник: NASA

На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды.

отметили в ученые

Охваченная им площадь имеет диаметр около полумиллиона километров, что составляет около трети видимого солнечного диска. Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет.

По данным специалистов, основной центр взрыва значительно удален от направления на Землю. Тем не менее, часть вторичных центров, участвовавших в событии, находится в опасной близости от линии Солнце — Земля.

По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

сообщили в Лаборатории