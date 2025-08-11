Мощный выброс плазмы произошел на Солнце

На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды.
Охваченная им площадь имеет диаметр около полумиллиона километров, что составляет около трети видимого солнечного диска. Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет.
По данным специалистов, основной центр взрыва значительно удален от направления на Землю. Тем не менее, часть вторичных центров, участвовавших в событии, находится в опасной близости от линии Солнце — Земля.
По данным прямых измерений, в околосолнечном пространстве есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.