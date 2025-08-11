Москвичей ждет прохладная и дождливая рабочая неделя

Новая рабочая неделя в Москве будет относительно прохладной. Также будни будут сопровождаться дождями, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник, 11 августа, максимальная температура воздуха в столице составит +21 градус. В течение дня будет преимущественно пасмурно, пройдут кратковременные дожди интенсивностью 5 литров на квадратный метр.
Примерно такая погода сохранится в мегаполисе до среды, 13 августа, включительно. В ночные часы столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днем — до +22.
«В течение рабочей недели характер метеоусловий существенно не изменится. Сохранится циклона со скоротечными дождями и прохладным температурным фоном», — подчеркнул метеоролог.
Лишь к концу рабочей недели в Москву придется солнечный и сухой антициклон. Благодаря этому в столице начнет теплеть — воздух будет прогреваться уже до +25 градусов.
