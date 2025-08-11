Ушел из жизни обладатель Золотой пальмовой ветви Рэй Брукс

За исполнение роли в ленте 1965 года «Сноровка… и как ее приобрести» Брукс удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. По словам родственников, артист умер после непродолжительной болезни; последние годы жизни он также боролся с деменцией.