Ушел из жизни обладатель Золотой пальмовой ветви Рэй Брукс

9 августа 2025 года скончался Рэй Брукс, известный британский актер кино и телевидения, а также актер озвучки. Об этом сообщили британские средства массовой информации.
Брукс умер в возрасте 86 лет. Артист был широко известен по работам в британских телепроектах 1960−1980-х годов, а также по ролям в кинокартинах. Информация подтверждена семьей покойного.
Наибольшую популярность в Великобритании актеру принесли главная роль в драматическом сериале «Кэти, вернись домой» и озвучка персонажа в детской программе «Мистер Бенн». Он также участвовал в съемках телесериалов «Большая сделка» и «Проблемы роста».
За исполнение роли в ленте 1965 года «Сноровка… и как ее приобрести» Брукс удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. По словам родственников, артист умер после непродолжительной болезни; последние годы жизни он также боролся с деменцией.
Творческая биография Рэя Брукса включала как серьезные работы в жанре социального реализма, так и популярные семейные развлекательные проекты. Его исполнение в фильме «Сноровка…» признается одним из ключевых примеров британского кинематографа 1960-х годов.
Читайте также: Ушел из жизни американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» Эдди Пальмиери.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.