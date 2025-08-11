Омичи отмечают День здорового сердца 11 августа

Сегодня, 11 августа, в России отмечают День здорового сердца. Медики подчеркивают, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из главных причин смертности, но большинство из таких проблем можно предотвратить. Об этом рассказала специалист омской БСМП № 1.
Анна Сукончик, заместитель главного врача больницы скорой помощи и руководитель Регионального сосудистого центра, назвала ключевые факторы риска: высокое артериальное давление, повышенный холестерин, неправильное питание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни.
Для поддержания здоровья сердца рекомендуются:
— получасовые физические нагрузки ежедневно,
— сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов,
— контроль уровня стресса,
— регулярные медицинские осмотры с измерением давления и уровня холестерина.
