Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи отмечают День здорового сердца 11 августа

Врачи напоминают о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 августа, в России отмечают День здорового сердца. Медики подчеркивают, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из главных причин смертности, но большинство из таких проблем можно предотвратить. Об этом рассказала специалист омской БСМП № 1.

Анна Сукончик, заместитель главного врача больницы скорой помощи и руководитель Регионального сосудистого центра, назвала ключевые факторы риска: высокое артериальное давление, повышенный холестерин, неправильное питание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни.

Для поддержания здоровья сердца рекомендуются:

— получасовые физические нагрузки ежедневно,

— сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов,

— контроль уровня стресса,

— регулярные медицинские осмотры с измерением давления и уровня холестерина.

Ранее «КП Омск» сообщила, что хоккеист «Авангарда» подарил 101-летнему болельщику именную форму клуба.