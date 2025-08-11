Омичи отмечают День здорового сердца 11 августа

Сегодня, 11 августа, в России отмечают День здорового сердца. Медики подчеркивают, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из главных причин смертности, но большинство из таких проблем можно предотвратить. Об этом рассказала специалист омской БСМП № 1.