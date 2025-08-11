Октябрина Ганичкина рассказала, что делать, чтобы помидоры дозрели

Огородница призналась aif.ru, что, как ни парадоксально, довольно редко бывает на даче. Потому что лето — ее рабочая страда, сплошные съемки. Октябрина Алексеевна говорит, что рассаду выращивает дома, в мае она ее высаживает. Тогда же сажает однолетние растения, полет, поливает. Потом уезжает обратно в Москву. С того момента на даче бывает лишь наездами — например, чтобы обрезать помидоры и огурцы и внести в грядки удобрения. А все остальное время за огородом ухаживает сын.