Октябрина Ганичкина рассказала, что делать, чтобы помидоры дозрели

«Огородница Всея Руси» Октябрина Ганичкина показала aif.ru свою подмосковную дачу. Она находится в нескольких километрах от города Домодедово. Многие считают, что у Ганичкиной — целая плантация. Но все оказалось скромнее — у Октябрины Алексеевны участок площадью всего девять соток.
Сад у Ганичкиной — идеально ухоженный. Туи, аккуратные фруктовые деревья, цветущие гортензии и пионы, двухэтажный бревенчатый дом — его построил сын. На участке всего две занятые теплицы: с огурцами, арбузами, помидорами и баклажанами. Третья пока «отдыхает», она приготовлена под чеснок.
Огородница призналась aif.ru, что, как ни парадоксально, довольно редко бывает на даче. Потому что лето — ее рабочая страда, сплошные съемки. Октябрина Алексеевна говорит, что рассаду выращивает дома, в мае она ее высаживает. Тогда же сажает однолетние растения, полет, поливает. Потом уезжает обратно в Москву. С того момента на даче бывает лишь наездами — например, чтобы обрезать помидоры и огурцы и внести в грядки удобрения. А все остальное время за огородом ухаживает сын.
«В этом году из-за прохладной погоды плохо созревают помидоры, — отмечает Ганичкина. — В этом случае, прежде всего, нельзя их переливать. А как только плоды начнут краснеть, то полив вообще надо прекратить. И главное — обрезать, обрезать почти все листья и побеги, особенно появляющиеся соцветия. Они отнимают у куста питательные вещества».
Также Ганичкина советует подкормить помидоры смесью растворенных в воде суперфосфата и сульфата калия. И, конечно, нужно бороться с бичом этого лета — фитофторой. Октябрина Алексеевна рекомендует такие средства, как «Алирина» или «Гамаира». Ими достаточно опрыскать растения однократно.