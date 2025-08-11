Один человек погиб и 29 пострадали из-за землетрясения в Турции

Один человек погиб и еще 29 получили травмы после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
— В результате землетрясения умер 81-й летний гражданин, 29 человек пострадали, — написал Ерликая в блоге в социальной сети Х.
В Турции 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами.
2 июля на западе Турции также произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.
Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.