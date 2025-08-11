Топ-5 главных новостей в Молдове 11 августа 2025: Жители Молдовы будут платить по 20 евро за въезд на территорию ЕС; адепты ПАС готовятся уезжать в случае поражения 28 сентября; бизнесмен заплатит 10 тысяч евро за&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 11 августа 2025:
1. Без виз, но за деньги: Жители Молдовы будут платить по 20 евро с человека за въезд на территорию ЕС.
2. В рядах адептов режима PAS все чаще можно услышать: «Если власть поменяется, то евроинтеграция остановится, и нам придется уезжать из Молдовы».
3. Награду 200 тысяч леев предложил молдавский бизнесмен за имена тех, кто уничтожил целое поле арбузов: «Выращивали вместе с детьми, они здесь трудились все лето».
4. Русский язык немедленно станет официальным, а румынский исключат из Конституции: Чем еще пугают ПАС-овцы жителей Молдовы перед выборами.
5. Таинственная смерть в Италии: Молодая беременная гражданка Молдовы скончалась во сне — девушка была на восьмом месяце.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).