Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 11 августа 2025: Жители Молдовы будут платить по 20 евро за въезд на территорию ЕС; адепты ПАС готовятся уезжать в случае поражения 28 сентября; бизнесмен заплатит 10 тысяч евро за&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 11 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 11 августа 2025:

1. Без виз, но за деньги: Жители Молдовы будут платить по 20 евро с человека за въезд на территорию ЕС.

2. В рядах адептов режима PAS все чаще можно услышать: «Если власть поменяется, то евроинтеграция остановится, и нам придется уезжать из Молдовы».

3. Награду 200 тысяч леев предложил молдавский бизнесмен за имена тех, кто уничтожил целое поле арбузов: «Выращивали вместе с детьми, они здесь трудились все лето».

4. Русский язык немедленно станет официальным, а румынский исключат из Конституции: Чем еще пугают ПАС-овцы жителей Молдовы перед выборами.

5. Таинственная смерть в Италии: Молодая беременная гражданка Молдовы скончалась во сне — девушка была на восьмом месяце.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).

Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).

Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше