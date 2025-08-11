Движение ограничили на два месяца на одной из дороге в ВКО

Ограничения введены с 20 августа по 30 октября на участке с 437 по 450 километр для всех видов транспортных средств.
Как пояснили в нацкомпании, ограничения нужны для проведения среднего ремонта на 13-километровом горном отрезке с гравийным покрытием и шириной проезжей части около 5 метров.
«Особенности рельефа — скальные массивы с одной стороны и крутой обрыв с другой — исключают возможность организации объездных маршрутов или реверсивного движения», — пояснили в «КазАвтоЖоле».
В рамках ремонтных работ предусмотрено:
- устройство кюветов и глубоких дренажей;
- установка 17 железобетонных труб и 3 водопропускных лотков;
- расширение дорожного полотна с применением гидромолота на сложных участках.
Ограничение движения вводится в целях обеспечения безопасности, так как во время работ возможен сход камней и разлет осколков, добавили в компании.
Как пишет портал YK-news.kz, в этом году в ВКО на ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры из всех источников финансирования предусмотрено около 83 миллиардов тенге. В эксплуатацию в 2025 году введут 856 километров дорог.
Большая часть средств — 60,3 миллиарда тенге — предназначена для ремонта дорог республиканского значения: планируется ввести в эксплуатацию 572 километра.
На реконструкцию 28 километров Осиновского перевала (Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские ключи, 56 — 72, 72 — 88 километры) предусмотрено 11 миллиардов тенге. В настоящее время уже построена объездная дорога и началось возведение моста через реку Пихтовка. Полностью завершить работы на данном участке должны в декабре 2025 года.