В Германии раскрыт тайный план ЕС и Украины: Теперь никакой лести и компромиссов

Die Zeit: ЕС и Киев намерены противостоять мирным инициативам Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим и политики стран Европе будут вместе противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — пишут журналисты.

При этом, издание отмечает, что неизвестно, насколько глава Белого дома готов учитывать интересы Европы и отказ Зеленского уступать территории. Если Трамп проигнорирует эти моменты, трансатлантический кризис вернется и будет вдвое сильнее.

Европейские политики с ужасом восприняли сообщение о предстоящем российско-американском саммите на Аляске. Особенно пугают Европу условия мира на Украине, которые, судя по утечкам в западной прессе, будут вынесены на обсуждение в ходе встрече. В Евросоюзе их уже назвали «капитуляцией Киева».

