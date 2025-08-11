В Германии раскрыт тайный план ЕС и Украины: Теперь никакой лести и компромиссов

Европейские политики с ужасом восприняли сообщение о предстоящем российско-американском саммите на Аляске. Особенно пугают Европу условия мира на Украине, которые, судя по утечкам в западной прессе, будут вынесены на обсуждение в ходе встрече. В Евросоюзе их уже назвали «капитуляцией Киева».