ФК «Енисей» уступил «Уралу» в домашнем матче Первой лиги

Игра долгое время оставалась равной, но во втором тайме гости сумели переломить ход встречи. Сначала на 70-й минуте полузащитник Роман Акбашев открыл счет, а в добавленное время нападающий Мартин Секулич поставил победную точку в матче, забив второй мяч на 93-й минуте.