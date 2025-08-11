ФК «Енисей» уступил «Уралу» в домашнем матче Первой лиги

В очередном туре Первой лиги России красноярский «Енисей» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:2.
Матч, состоявшийся 10 августа на Центральном стадионе Красноярска, стал для местной команды уже четвертым подряд без победы в текущем сезоне.
Игра долгое время оставалась равной, но во втором тайме гости сумели переломить ход встречи. Сначала на 70-й минуте полузащитник Роман Акбашев открыл счет, а в добавленное время нападающий Мартин Секулич поставил победную точку в матче, забив второй мяч на 93-й минуте.
Этот результат оставил «Енисей» на последнем, 18-м месте турнирной таблицы, что вызывает серьезное беспокойство у болельщиков и специалистов. Команде предстоит сложная выездная серия: уже 16 августа красноярцы сыграют в Туле с местным «Арсеналом», а неделей позже, 23 августа, встретятся с новороссийским «Черноморцем».
Тренерскому штабу «Енисея» предстоит срочно искать решения для вывода команды из кризиса, в то время как болельщики надеются, что в ближайших матчах их любимый клуб сможет наконец прервать негативную серию и начать набирать столь необходимые очки.