Жители Свердловской области жалуются на сбои в работе Telegram и сайта Wplace

Жители Свердловской области сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram и интерактивного сайта для рисования Wplace. Об этом известно из данных информационного портала DownDetector.
Пользователи отмечают сбои в работе Telegram в основном в Екатеринбурге и Первоуральске, затрагивающие преимущественно мобильную версию приложения. Аналогичные проблемы наблюдаются в других регионах России.
Также сообщается о трудностях с доступом к сайту Wplace, пользователи жалуются на медленную загрузку и невозможность зайти в личный кабинет.
Напомним, что ранее, 30 июля, жители Свердловской области уже сталкивались с массовыми перебоями в работе интернета, затронувшими любителей онлайн-игр, испытывавших трудности с подключением к популярным играм и платформе Steam. Они жаловались, что не могут ни войти в любимые игры, ни обновить их, поскольку серверы платформы оказались недоступны.