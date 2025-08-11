Ричмонд
Жители Свердловской области жалуются на сбои в работе Telegram и сайта Wplace

В Свердловской области наблюдаются перебои с работой мессенджеров.

Источник: Комсомольская правда

Жители Свердловской области сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram и интерактивного сайта для рисования Wplace. Об этом известно из данных информационного портала DownDetector.

Пользователи отмечают сбои в работе Telegram в основном в Екатеринбурге и Первоуральске, затрагивающие преимущественно мобильную версию приложения. Аналогичные проблемы наблюдаются в других регионах России.

Также сообщается о трудностях с доступом к сайту Wplace, пользователи жалуются на медленную загрузку и невозможность зайти в личный кабинет.

Напомним, что ранее, 30 июля, жители Свердловской области уже сталкивались с массовыми перебоями в работе интернета, затронувшими любителей онлайн-игр, испытывавших трудности с подключением к популярным играм и платформе Steam. Они жаловались, что не могут ни войти в любимые игры, ни обновить их, поскольку серверы платформы оказались недоступны.