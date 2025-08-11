Жители Свердловской области жалуются на сбои в работе Telegram и сайта Wplace

Напомним, что ранее, 30 июля, жители Свердловской области уже сталкивались с массовыми перебоями в работе интернета, затронувшими любителей онлайн-игр, испытывавших трудности с подключением к популярным играм и платформе Steam. Они жаловались, что не могут ни войти в любимые игры, ни обновить их, поскольку серверы платформы оказались недоступны.