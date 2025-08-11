Xinhua: в КНР создали умную систему отслеживания комаров — переносчиков болезней

По его сведениям, полученная технология существенно отличается от «ручного» мониторинга, осуществляемого при помощи традиционных ловушек и москитных сеток. Новый метод предусматривает поимку комаров как за счет приманки, имитирующей человека, для обнаружения насекомых, еще не напившихся кровью, так и благодаря специальным миниатюрным контейнерам с водой, предназначенным для комариных самок, которые уже напитались и готовятся откладывать яйца.