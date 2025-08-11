Xinhua: в КНР создали умную систему отслеживания комаров — переносчиков болезней

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты китайского Южного медицинского университета (провинция Гуандун) разработали умную систему отслеживания комаров — переносчиков различных заболеваний. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По его сведениям, полученная технология существенно отличается от «ручного» мониторинга, осуществляемого при помощи традиционных ловушек и москитных сеток. Новый метод предусматривает поимку комаров как за счет приманки, имитирующей человека, для обнаружения насекомых, еще не напившихся кровью, так и благодаря специальным миниатюрным контейнерам с водой, предназначенным для комариных самок, которые уже напитались и готовятся откладывать яйца.
Кроме того, были задействованы облачные технологии, обеспечивающие оповещение в режиме реального времени. Как утверждает руководитель упомянутого проекта Чэнь Сяогуан, новинка позволяет в четыре раза повысить эффективность выявления комаров.
В итоге, как отмечается, появляется возможность обеспечить более точный мониторинг, что крайне важно для борьбы с распространением болезней. В течение первой недели испытаний система своевременно сигнализировала об анормальных случаях увеличения количества комаров в отдельных зонах, генерируя протоколы целевых мер вмешательства.
Новая технология используется в городе Фошань (провинция Гуандун), где в июле возникла лихорадка чикунгунья. В качестве ее переносчиков выступают комары двух видов — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Подчеркивается, что нововведение позволило добиться прогресса в ускоренной профилактике этой болезни.