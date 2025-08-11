В Ростове-на-Дону полиция разыскивает участников массовой драки в центре города

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы проводят розыск участников массовой потасовки, произошедшей в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщение о драке поступило в дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону в воскресенье, 10 августа, однако к моменту прибытия сотрудников полиции на место ни самих участников, ни следов инцидента обнаружено не было.
В настоящее время полицейские опрашивают возможных свидетелей, анализируют записи с камер видеонаблюдения и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания зачинщиков.
