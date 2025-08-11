Метеорный поток Персеиды выйдет на максимум в ночь на 13 августа

Персеиды действуют ежегодно с 17 июля по 31 августа. Максимум потока в этом году придется на 13 августа: астрономы ожидают до 100 вспышек в час.
Такая активность может сохраняться в течение нескольких ночей до и после пика. «Условия наблюдения Персеид в 2025 году не совсем благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое прошло 9 августа, и в ночь максимума помешает наблюдению метеоров», — сообщили в Московском планетарии.
Луна появится из-за горизонта после 21:00 мск 12 августа. Поднимаясь выше, яркий объект будет все больше мешать наблюдению «падающих звезд».
В ночь пика спутник Земли сблизится с Сатурном. На ночном небе также можно будет наблюдать яркие Венеру и Юпитер.
«В 2025 году вспышки метеоров Персеид будет сопровождать две яркие пары светил — Венера и Юпитер, а также Луна в ночи максимума пройдет вблизи Сатурна», — отмечают астрономы.
Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты.
Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звездный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.
Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении и высоко над горизонтом.