Двое омичей лишились 1,6 млн рублей в схемах «легкого заработка»

Оба случая объединяет обманная схема. Сначала злоумышленники предлагали своим жертвам установить на гаджеты «инвестиционное» приложение. Первые небольшие выплаты создавали иллюзию доходности. Затем людям рекомендовали увеличить суммы вложений. Когда на счета преступников поступало еще больше денег, доступ к средствам блокировали для тех, кто верил в быстрое и легкое обогащение.