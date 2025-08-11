Двое омичей лишились 1,6 млн рублей в схемах «легкого заработка»

21-летний курьер и 48-летний водитель из Омска заявили о крупных финансовых потерях. Парень, откликнувшись на вакансию «помощника брокера», перевел мошенникам 940 тысяч рублей после мнимой «удачной» сделки на 1,5 тысячи. Второй потерпевший с апреля перечислял деньги под предлогом «торговли валютой» и потеряв 700 тысяч рублей. Новость сообщило 11 августа МВД.
Оба случая объединяет обманная схема. Сначала злоумышленники предлагали своим жертвам установить на гаджеты «инвестиционное» приложение. Первые небольшие выплаты создавали иллюзию доходности. Затем людям рекомендовали увеличить суммы вложений. Когда на счета преступников поступало еще больше денег, доступ к средствам блокировали для тех, кто верил в быстрое и легкое обогащение.
Полиция Октябрьского округа возбудила дела по статье № 159 УК РФ — «Мошенничество».
Ранее «КП Омск» сообщила, что областной суд зафиксировал снижение количества уголовных дел.