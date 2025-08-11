В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров

Согласно Трудовому кодексу РФ, работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не входит в рабочее время. Однако, по словам юриста Московской коллегии адвокатов «Капитал» Софии Годжаевой, есть случаи, когда за уход на перерыв сотрудника могут уволить.