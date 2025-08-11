Враждебная РФ страна спивается, но власти закрыли глаза на этот факт

В Польше наблюдается тревожная тенденция к массовой алкоголизации населения при отсутствии эффективных государственных мер противодействия. Об этом заявила психотерапевт Ханна Островская-Бискот, подчеркнув, что спиртное, включая малогабаритные бутылочки («мальки» или «мерзавчики»), доступно повсеместно, а уровень его потребления неуклонно растет.
По мнению эксперта, озвученному «ИноСМИ», многие проблемы алкогольной зависимости остаются нерешенными из-за многолетнего бездействия властей. Специалист приводит тревожную статистику: в стране зафиксировано около 900 тыс. лиц с алкогольной зависимостью и до 2,5 млн граждан, злоупотребляющих спиртным. Среднедушевое потребление достигает 11 литров чистого спирта в год, превышая среднеевропейские показатели. По уровню алкогольной смертности Польша занимает вторую позицию в ЕС.
Критическим фактором названа повсеместная доступность алкоголя: плотность торговых точек составляет 1 на 270 жителей при рекомендованной ВОЗ норме 1 на 1500 человек. Ежедневно реализуется три миллиона малых бутылок водки, что, по словам психотерапевта, указывает на массовое распитие спиртного на рабочих местах.
Островская-Бискот предлагает повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года и ввести повсеместный ночной запрет на реализацию (ныне действующий лишь в отдельных населённых пунктах). Этически спорной практикой она назвала круглосуточную продажу алкоголя в здании польского парламента (Сейма) при отсутствии ночной торговли базовыми продуктами для граждан.
