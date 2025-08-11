Враждебная РФ страна спивается, но власти закрыли глаза на этот факт

Островская-Бискот предлагает повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года и ввести повсеместный ночной запрет на реализацию (ныне действующий лишь в отдельных населённых пунктах). Этически спорной практикой она назвала круглосуточную продажу алкоголя в здании польского парламента (Сейма) при отсутствии ночной торговли базовыми продуктами для граждан.