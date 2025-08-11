Ричмонд
В Казахстане протестировали новую систему выявления дефектов на ЛЭП

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. В Казахстане успешно завершили пилотное тестирование новой системы обследования дефектов линий электропередачи, сообщает Минэнерго.

Источник: Sputnik.kz

Система дефектоскопии воздушных линии электропередачи (ЛЭП) — цифровой сервис для автоматического выявления дефектов на объектах сетевой инфраструктуры с применением технологий беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

отметили в ведомстве

Систему дефектоскопии ЛЭП, добавили в Минэнерго, внедряют в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech).

Цифровой сервис обеспечивает:

  • автоматическое выявление дефектов на ЛЭП на основе анализа медиаконтента (видео, фото, тепловизионные и LiDAR-данные);
  • цифровую паспортизацию объектов с привязкой обнаруженных дефектов к техническим местам;
  • анализ технического состояния с использованием обучаемых нейросетей (точность распознавания — до 98%);
  • создание отраслевого дата-центра визуальной информации с эталонными выборками для переобучения моделей ИИ;
  • сценарии автоматической маршрутизации дефектов в системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Система, подчеркнули в Минэнерго, закладывает основу для перехода к проактивной диагностике, цифровому технадзору и снижению аварийности.