Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок Минска по хоккею стартует в столице

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Кубок Минска по хоккею пройдет в белорусской столице с 11 по 17 августа, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Матчи состоятся на двух ледовых аренах Минска — «Чижовка-Арена» и «Олимпик Арена».

В турнире примут участие несколько ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), среди них минское «Динамо», «Адмирал» из Владивостока, магнитогорский «Металлург» и «Лада» из российского города Тольятти.

Согласно расписанию, первый матч турнира пройдет 11 августа между «Адмиралом» и ХК «Лада». Поединок запланирован на 14:00 и пройдет на «Олимпик-Арене».

Во вторник, 12 августа, «Лада» сыграет с минским «Динамо», а 13 августа «зубры» сразятся на льду «Чижовка-Арены» с командой из Владивостока.

На 14 августа запланирован спарринг «Лады» и «Металлурга», на 15 августа — «Динамо-Минск» и тоже «Металлурга». А 16 августа между собой сыграют «Металлург» и «Адмирал».

Прямые трансляции матчей будут показывать на телеканале «Беларусь 5».

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий в свою очередь рассчитывает, что Кубок Минска в перспективе станет традиционным.

У нас появляется такая возможность сделать Кубок в Минске, потому что много очень команд проходят здесь предсезонные сборы. И почему бы не сыграть этот турнир, когда все здесь находятся и все равно все друг с другом хотели бы провести спарринг-игры.

сказал руководитель столичного клуба, его слова приводит пресс-служба «зубров»