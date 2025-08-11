Кубок Минска по хоккею стартует в столице

Матчи состоятся на двух ледовых аренах Минска — «Чижовка-Арена» и «Олимпик Арена».
В турнире примут участие несколько ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), среди них минское «Динамо», «Адмирал» из Владивостока, магнитогорский «Металлург» и «Лада» из российского города Тольятти.
Согласно расписанию, первый матч турнира пройдет 11 августа между «Адмиралом» и ХК «Лада». Поединок запланирован на 14:00 и пройдет на «Олимпик-Арене».
Во вторник, 12 августа, «Лада» сыграет с минским «Динамо», а 13 августа «зубры» сразятся на льду «Чижовка-Арены» с командой из Владивостока.
На 14 августа запланирован спарринг «Лады» и «Металлурга», на 15 августа — «Динамо-Минск» и тоже «Металлурга». А 16 августа между собой сыграют «Металлург» и «Адмирал».
Прямые трансляции матчей будут показывать на телеканале «Беларусь 5».
Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий в свою очередь рассчитывает, что Кубок Минска в перспективе станет традиционным.
У нас появляется такая возможность сделать Кубок в Минске, потому что много очень команд проходят здесь предсезонные сборы. И почему бы не сыграть этот турнир, когда все здесь находятся и все равно все друг с другом хотели бы провести спарринг-игры.