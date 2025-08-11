Отдыхающие встретили одинокого «пингвина» на юге Сахалина

Одинокую птицу, похожую на пингвина, встретили отдыхающие на юге Сахалина. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
На берегу моря у села Советское люди заметили необычную птицу и сняли ее на телефоны. Позже специалисты установили, что это кайра, обитающая в северной части Тихого океана, отмечается в публикации.
Ранее на камеры попало, как азиатский барсук в ходе прогулки под дождем осмотрел свои владения в том же заповеднике Приморского края. Животное, после того как непогода стихла, выбралось на поиски пропитания. Барсуки всеядны и не только питаются грибами и ягодами, но и нередко охотятся за грызунами, лягушками, ящерицами и даже птицами.
Медведь пришел в столовую поселка Малки Елизовского района на Камчатке и начал стучаться окно. Пока сотрудники готовились к завтраку, животное залезло на сугроб и под смех людей стало скрести лапой по стеклу.
Игры маленьких лисят в лесу под Самарой тоже попали в объектив фотоловушки. На опубликованном видео малыши прыгали неподалеку от норы, бегая друг за другом.