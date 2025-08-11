Отдыхающие встретили одинокого «пингвина» на юге Сахалина

Ранее на камеры попало, как азиатский барсук в ходе прогулки под дождем осмотрел свои владения в том же заповеднике Приморского края. Животное, после того как непогода стихла, выбралось на поиски пропитания. Барсуки всеядны и не только питаются грибами и ягодами, но и нередко охотятся за грызунами, лягушками, ящерицами и даже птицами.