Российские семьям, снимающим квартиры, введут новую меру поддержки

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что минимальный размер материнского капитала должен составлять не менее одного миллиона рублей, однако для поддержки многодетных семей требуются и дополнительные меры. При этом, отметила депутат, нельзя рассматривать маткапитал отдельно от других комплексных мер поддержки. В частности, она предложила сделать авиабилеты на внутренние рейсы более доступными для многодетных семей, передает «Национальная служба новостей».