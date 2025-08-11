Российские семьям, снимающим квартиры, введут новую меру поддержки

Семьям хотят компенсировать часть арендной платы за жилье.
Российские семьи, арендующие жилье, могут получить новый вид господдержки — налоговый вычет в размере 13% от суммы аренды при наличии официального договора. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, предлагаемый вычет поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, вынужденные снимать квартиры, а также станет стимулом для легализации рынка аренды.
«Мы предлагаем ввести налоговый вычет за аренду жилья. Это поможет снизить расходы семей, которые снимают квартиры. Речь идет о вычете в 13%, который будет возможно получить только при заключении договора об аренде жилья. Таким образом, наша инициатива поможет еще и вывести рынок аренды из серой зоны», — отметил Гибатдинов в разговоре с «Парламентской газетой».
Возможность получения налоговой льготы планируется ограничить максимальной суммой в 70 тысяч рублей в год. Сейчас законопроект проходит стадию разработки: в ближайшее время его направят на заключение правительства РФ. Если инициатива получит поддержку, документ могут внести в Госдуму уже в ближайшую парламентскую сессию.
Сенатор добавил, что среди других актуальных мер поддержки семей в России — расширение действующих налоговых вычетов при покупке первого жилья, дополнительные льготы для многодетных, а также вычеты на обучение и лечение детей. Гибатдинов не исключил, что в будущем аналогичные налоговые вычеты могут распространиться на студентов и молодых специалистов, которые арендуют жилье.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что минимальный размер материнского капитала должен составлять не менее одного миллиона рублей, однако для поддержки многодетных семей требуются и дополнительные меры. При этом, отметила депутат, нельзя рассматривать маткапитал отдельно от других комплексных мер поддержки. В частности, она предложила сделать авиабилеты на внутренние рейсы более доступными для многодетных семей, передает «Национальная служба новостей».