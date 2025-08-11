Окурок в донере: алматинцы возмущены антисанитарией в кафе

Под публикацией в соцсетях пользователи начали делиться своими историями. Одна женщина рассказала, что во время беременности получила в заказе сырую курицу, а в качестве компенсации ей предложили билет в кино. Другая упомянула случай, когда в донере оказалось металлическое изделие от корзины для фритюра. Были и те, кто вспомнил о подобной ситуации в другом заведении, подчеркнув, что страшно представить, если бы такую еду получил ребенок.