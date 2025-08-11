Окурок в донере: алматинцы возмущены антисанитарией в кафе

Жительница Алматы рассказала в соцсетях, что вместе с мужем заказала еду через сервис доставки. Уже во время ужина супруг заметил в донере странный твердый предмет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это окурок от сигареты.
По словам женщины, после инцидента она испытала шок и отвращение. В службу поддержки доставки она обратилась сразу — оператор лишь сообщил, что с ней свяжется менеджер и предложил вернуть деньги. Однако, как утверждает автор поста, представитель заведения так и не вышел на связь.
Под публикацией в соцсетях пользователи начали делиться своими историями. Одна женщина рассказала, что во время беременности получила в заказе сырую курицу, а в качестве компенсации ей предложили билет в кино. Другая упомянула случай, когда в донере оказалось металлическое изделие от корзины для фритюра. Были и те, кто вспомнил о подобной ситуации в другом заведении, подчеркнув, что страшно представить, если бы такую еду получил ребенок.
Нашлись и специалисты. Один из комментаторов, представившийся экспертом по пищевой безопасности, заявил, что подобный случай указывает на отсутствие санитарного контроля, проверок сырья и обучения персонала. По его словам, попадание окурка возможно только при грубых нарушениях гигиены.
В обсуждении прозвучали и саркастические комментарии — от шуток про «донер 2 в 1: поел и покурил» до советов «обходить это место стороной». Многие призвали пожаловаться в СЭС и провести проверку.