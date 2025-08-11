ВСУ продолжают нести огромные потери в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что, согласно сообщениям из соцсетей родственников украинских бойцов, солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами.
Среди подразделений, несущих наибольшие потери, выделяется 71-я отдельная егерская бригада ВСУ.
Кроме того, подчеркивается, что российские десантники за последние сутки продвинулись вглубь Юнаковки на 200 м. Под контроль ВС РФ перешли пять зданий.
Ранее канал сообщал, что войска ВС РФ существенно сократили число украинских штурмовых групп на Сумском направлении.
Сообщалось также, что украинские военные массово отказываются идти на штурм в Сумской области.