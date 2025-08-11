Американский лидер Дональд Трамп предложил Китаю через закупки американских соевых бобов сократить торговый дефицит, который наблюдается у США в двусторонних обменах.
«Китай взволнован нехваткой соевых бобов. Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Незадолго до этого Трамп заявил, что переговоры по торговле между США и Китаем довольно успешно двигаются вперед. По его словам, страны все ближе к заключению долгожданной сделки по импортным пошлинам.
Ранее на Западе рассказали, что нужно сделать США, чтобы наконец избавиться от главенства Китая. Вашингтону рекомендуют наладить отношения с Москвой и заключить с ней сделку по разработке редкоземельных минералов.