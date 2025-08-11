Казань перелистнула еще одну спортивную главу. Как прошел ЧР по легкой атлетике

«Эти все четыре дня была упорная борьба в каждом виде. Начиная с первого дня со спринта такое было серьезное противостояние. И Макаренко с Караваевой, и Ткалич с Крыловым. Очень хочу отметить первый день Семена Бородаева, его результат — 20.91 который вошел в топ-10 в Европе. Второй день увлекательной борьбы — спортивной ходьбы, когда Эльвира Новосельцева прошла и показала третий результат сезонна в мире. Очень удачная борьба. И так каждый день! Вчера финалы прошли. Федор Иванов 47,94 — уникальный результат. Можно сказать, исторический результат. Российский спортсмен впервые выбегает из 48 секунд! Отмечу Марию Ермакову, драматический бег, молодая спортсменка показала характер. Даже с этим результатом — это второй результат сезона в Европе по молодёжи — с ним она могла выступать успешно на первенстве Европы. Владимир Никитин уже 30-кратный чемпион России, выдал новый рекорд страны. Так что соревнования удачные, ребята выступили на высоком уровне», — восторженно рассказывал специалист.